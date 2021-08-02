Командующий ВДВ поздравил гвардейцев с Днем Воздушно-десантных войск

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов и личный состав ВДВ с 91-ой годовщиной образования. Сердюков отметил, что за свою многолетнюю историю ВДВ прошли славный путь побед и достижений.

«Мы всегда будем помнить защитников Родины в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны, героев-десантников с честью выполнивших свой долг в Афганистане, в республиках Средней Азии, в горах Северного Кавказа, при выполнении специальных операций и миротворческих миссий, при отражении атак международного терроризма», - сказал Сердюков.

Командующий отметил, что за мужество и героизм десятки тысяч военнослужащих ВДВ награждены орденам и медалями, 296 десантников удостоены звания Героев Советского Союза, а 110 - Героев Российской Федерации.

«Успех ВДВ во многом основан на силе духа и любви к Отечеству, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе. Эти качества надежно связывают гвардию крепкими узами, превращая десантников в единую семью, которая с каждым годом становится сильнее», - добавил командующий.

Сегодня Воздушно-десантные войска развиваются, как основа сил быстрого реагирования, оснащенная самым современным вооружением, военной и специальной техникой. Они готовы выполнять любые поставленные задачи, обеспечивая безопасность и суверенитет государства.

«Особая гордость - наши ветераны, для которых служба стала смыслом жизни и самым важным делом. Ваш опыт - пример высокого профессионализма, который передается нынешним поколениям защитников Отечества. Самые теплые слова признательности в адрес родителей, жен, детей за поддержку наших военнослужащих, которые выбрали своей профессией защиту Родины», - поблагодарил генерал-полковник.

Андрей Сердюков еще раз выразил благодарность всему личному составу за добросовестный ратный труд, верность долгу и воинской присяге. Пожелал бойцам крепкого десантного здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо России.