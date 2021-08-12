В прокуратуре рассказали о пострадавших при ЧП с воронежским автобусом

При взрыве автобуса в Воронеже в салоне находилось 35 пассажиров, травмы получили 12, одной пострадавшей провели операцию по ампутации ног. Об этом сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

«В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. В результате происшествия травмы различной степени тяжести были причинены 12 пассажирам, из них два человека получили тяжкий вред здоровью, четверо - средней тяжести и шестеро человек - легкий вред здоровью...Одной из женщин ампутировали ноги», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в данный момент ничто не указывает на версию теракта.