Армия Реконструкцию восточной ветки БАМа силами Минобороны показали из космоса Тимур Шерзад Министр выразил уверенность, что Железнодорожные войска достойно выполнят возложенные задачи. Согласно его словам, без них не обходится ни один сложный железнодорожный проект. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Реконструкцию восточной ветки БАМа силами Железнодорожных войск показали из космоса. © Роскосмос Как заявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, к 2024 году, когда построенные объекты будут введены в эксплуатацию, значительно увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири. Пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок будут наращены. © Роскосмос Министр выразил уверенность, что Железнодорожные войска достойно выполнят возложенные задачи. Согласно его словам, без них не обходится ни один сложный железнодорожный проект. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика