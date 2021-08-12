Связаны с небом: как летчики-испытатели проверяют на прочность крылатые машины

Каждый день с полосы Государственного летного испытательного центра в воздух поднимаются десятки самых разных самолетов. За штурвалами - летчики-испытатели. Они выжимают из крылатых машин все, на что они способны, смотрят, как самолет поведет себя на пределе возможностей, проверяют на прочность, прежде чем истребитель, штурмовик или транспортник попадет в строевые части.

Летчик-испытатель Роман Серегин может летать, пожалуй, на всем, что способно подняться в воздух. За четверть века на службе освоил истребители, штурмовики, бомбардировщики и даже пассажирские лайнеры. Сейчас вместе с инженерами конструкторского бюро испытывают новую систему управления на МиГ-31.

Сразу после приземления летчика окружают специалисты авиапромышленности. Для них мнение опытного испытателя часто важнее показателей датчиков.

«Экспертная оценка летчика она перебивает все остальные параметры, потому что опытный летчик-испытатель по своим ощущениям тех или иных явлений в полете может сказать: да, здесь безопасно, а дальше уже грань, дальше идти нельзя. Хотя бывает, что аппаратура, бывает, говорит об обратном», - сказал Роман Серегин.

Профессиональная интуиция испытателя, которую так ценят «промыслы», так в авиации называют инженеров конструкторских бюро, складывается из тысяч часов налета и глубоких знаний. Сначала технические науки осваивают в училище, а затем углубленный курс проходят в центре подготовки летчиков-испытателей.

Пятнадцать лет центром руководил отец Романа Серегина, Сергей Федорович. Бывалый ас даже в критические моменты до последнего старался сохранить машину и катапультировался, только когда получал приказ. Спустя годы неисправимый оптимист с улыбкой вспоминает даже самые опасные ситуации.

Своим ученикам, а потом и сыну, когда Роман поступил в центр подготовки, Сергей Федорович повторял одну фразу: «Летчик-испытатель сможет выйти из критической ситуации, а хороший в нее не попадет». Так что к лихачеству и риску здесь однозначное отношение.

Сегодня Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске - это место, где «ставят на крыло» все новейшие разработки конструкторских бюро. Здесь испытывали Су-57, МиГ-35, Су-30, Су-34. И каким в итоге самолет пойдет в серию, во многом зависит от летчиков-испытателей, которые рисковать не любят, но умеют. Если нужно для дела.