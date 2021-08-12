Лавров напомнил, что Крым входит в состав Союзного государства России и Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о статусе Крыма. Так, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, полуостров как часть РФ входит в состав Союзного государства с Белоруссией.

«У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», - уточнил Лавров, выступая на арт-кластере «Таврида».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для России вопрос о статусе Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.