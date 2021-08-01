Террористы совершили 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* ( террористическая группировка, запрещенная в РФ). В том числе, по данным сирийской стороны, – 26 обстрелов. Так, в провинции Идлиб зарегистрировано 23 обстрела, в Латкии – 3 обстрела, в Алеппо – 4 обстрела, в провинции Хама – 5 обстрелов. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж, в провинциях Ракка и Хасеке, а также в Алеппо и Дейр-эз-Зоре.

За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.

C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 973 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тыс. тонн.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.