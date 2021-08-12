Армия Российско-индийские учения «Индра-2021» завершились под Волгоградом Андрей Аркадьев Всего к маневрам привлекались 250 военнослужащих со стороны России и столько же со стороны Индии. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Прудбой в Волгоградской области успешно завершились совместные российско-индийские учения сухопутных войск «Индра-2021». По оценке руководства, международные маневры прошли на высоком уровне, военнослужащие России и Индии продемонстрировали хорошую слаженность и профессиональные навыки. На торжественной церемонии закрытия заместитель командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян и бригадный генерал Вооруженных сил Индии Раджеш Пушкар поздравили участников учения с успешным выполнением задач учения и вручили отличившимся военнослужащим подарки. По окончании церемонии закрытия российские и индийские военнослужащие прошли торжественным маршем. Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны в них принимали участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег. В учениях задействовали беспилотники, авиация, артиллерию, танки и огнеметы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика