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Более 800 россиян умерли от COVID-19 за минувшие сутки

Ян Брацкий
12:08 12.08.2021
В Москве подтверждена смерть 56 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 48.
Более 800 россиян умерли от COVID-19 за минувшие сутки
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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За минувшие сутки в России зафиксировано 808 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. Эти цифры самые большие за время пандемии COVID-19. Всего в РФ скончались 168 049 пациентов ковидных госпиталей.

«За последние сутки подтверждено 808 смертей», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Ранее ученые сообщили об обнаружении в США нового штамма коронавируса - «йота». По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктора медицинских наук Сергея Токарева, данный вариант инфекции отличается высокой летальностью. Ученый добавил, что новый штамм также способен ускользать от иммунного ответа.

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