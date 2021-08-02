Развитие и перспективы: командующий ВДВ рассказал о поставках в войска нового вооружения и техники

Воздушно-десантные войска являются основой сил быстрого реагирования. Об этом рассказал командующий войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Решать задачи, которые другим не под силу, российским десантникам помогает новейшее вооружение. К исходу 2020-го года Воздушно-десантные войска превысили 71-процентный уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой.

«В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов», - рассказал Сердюков в интервью «Красной звезде».

Именно парашютные системы позволяют российским гвардейцам-десантникам носить гордое имя - «крылатая пехота». Бойцы являются единственными в мире, кому удалось совершить десантирование в Арктике с высоты 10 тысяч метров. Никто в мире не способен десантировать и боевую технику с личным составом внутри.

«Действительно, вся линейка боевых машин десанта: БМД-1,2,3,4 на вооружении Воздушно-десантных войск предназначена для десантирования из самолетов военно-транспортной авиации парашютным способом с размещенным внутри боевой машины личным составом. Это позволяет подразделениям воздушного десанта немедленно вступать в бой после приземления. Ни в одной армии мира не существует подобных способов десантирования техники», - отметил Сердюков.

Имеющиеся парашютные системы полностью соответствуют современным требованиям по применению Воздушно-десантных войск, уверен командующий.

«Что касается парашютных систем, то по своим конструктивным особенностям и характеристикам российские парашютные системы превосходят иностранные. Основные преимущества российских систем в сравнении с зарубежными аналогами – управляемость, дублирование раскрытия основного парашюта страхующим прибором, возможность выброски при увеличенной скорости летательного аппарата», - заявил командующий ВДВ.

Система воздушно-десантной подготовки в нашей стране также является самой передовой и эффективной в мире, добавил генерал-полковник. Вы нигде не увидите таких воздушно-десантных комплексов, какие построены и оборудованы практически в каждой воинской части ВДВ.

Кузницей кадров ВДВ было и остается Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где создана и эффективно работает система изучения современного опыта ведения вооруженной борьбы и прежде всего опыта применения новейших боевых средств.

«Сейчас в РВВДКУ создана уникальная учебно -материальная база, а само училище стало центром подготовки специалистов, не имеющим аналогов. Например, возможно программирование учебного боя: оборонительного, наступательного, различного рода рейдовых действий», - рассказал Андрей Сердюков.

В учебе сегодня активно применяются более 20 типов электронных тренажеров. На кафедрах существует несколько типов тренажеров, направленных на формирование и поддержание навыков вождения БМД в условиях, максимально приближенных к боевым. Широко используется комплексный классный тренажер «Логос» для подготовки органов управления тактического звена по организации боя и управлению подразделениями в бою. Совсем скоро бойцы-десантники продемонстрирует свои навыки и умения в Международных Армейский играх на полигонах нашей страны и зарубежья.

«В прошлом году сборные команды ВДВ приняли участие в 22 из 31 конкурса Армейских международных игр и заняли призовые места в 14 из них: пять первых, восемь вторых и одно третье место. На международном этапе АрМИ команды ВДВ участвовали в трех конкурсах. В "Десантном взводе" и "Эльбрусском кольце" команды заняли первые места, в конкурсе "Полярная звезда" - второе место», - напомнил Сердюков.

Командующий еще раз поздравил гвардейцев с праздником, отметив, что десантники во все времена создавали и приумножали боевую славу и традиции братства, всегда проявляли мужество, стойкость и подлинный героизм. Андрей Сердюков пожелал воинам крепкого десантного здоровья, чистого неба и новых успехов в службе.