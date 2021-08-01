История военного кораблестроения и судоремонта: в Петербурге открылась выставка к 325-летию Российского флота
На экспозиции, помимо прочего, представлена детализированная модель старейшего действующего спасательного судна Черноморского флота «Коммуна».
© Фото: Минобороны РФ
Главное командование ВМФ совместно с организациями и предприятиями ОПК реализует мероприятия, посвященные 325-летию Российского флота, которое будет отмечаться в этом году. В рамках этой программы «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» в своем историческом здании в центре Санкт-Петербурга создал выставочную экспозицию, рассказывающую о современной истории военного кораблестроения и судоремонта. В экспозиции представлены редкие модели военных кораблей, подводных лодок, экспонаты, относящиеся к военно-техническому сотрудничеству в морской сфере с иностранными ВМС и многое другое.