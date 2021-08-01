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История военного кораблестроения и судоремонта: в Петербурге открылась выставка к 325-летию Российского флота

Олеся Степакова
21:00 01.08.2021
На экспозиции, помимо прочего, представлена детализированная модель старейшего действующего спасательного судна Черноморского флота «Коммуна».
История военного кораблестроения и судоремонта: в Петербурге открылась выставка к 325-летию Российского флота
© Фото: Минобороны РФ
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Главное командование ВМФ совместно с организациями и предприятиями ОПК реализует мероприятия, посвященные 325-летию Российского флота, которое будет отмечаться в этом году. В рамках этой программы «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» в своем историческом здании в центре Санкт-Петербурга создал выставочную экспозицию, рассказывающую о современной истории военного кораблестроения и судоремонта. В экспозиции представлены редкие модели военных кораблей, подводных лодок, экспонаты, относящиеся к военно-техническому сотрудничеству в морской сфере с иностранными ВМС и многое другое.

© Минобороны РФ

На выставке также представлена детализированная модель старейшего действующего спасательного судна Черноморского флота «Коммуна».

«В преддверии 325-летия Российского флота структурные подразделения ВМФ, музеи, организации военно-промышленного комплекса образовали единое военно-историческое информационное поле благодаря которому общественности наиболее полно будут представлены различные вехи развития ВМФ России», - отметил Главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

© Минобороны РФ

В свою очередь, генеральный директор «51 Центрального конструкторско-технологического института судоремонта» Георгий Муру отметил, что история института прочно связана с историей ВМФ как советской эпохи, так и Военно-Морского Флота России.

«Это, прежде всего, преемственность традиций, как в области военного кораблестроения, так и в области судоремонта. В настоящее время на новый уровень выведена работа по сервисному обслуживанию кораблей и судов нашего ВМФ.  Накоплен огромный опыт, существует уникальная школа отечественного подводного и надводного кораблестроения. Перед нами стоит задача сохранить этот опыт и развивать его», – подчеркнул Муру.

© Минобороны РФ

Отмечается, что за последние годы «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» по заказу Главного командования ВМФ разработал типовые ведомости сервисного обслуживания для кораблей и подводных лодок ВМФ 15 проектов.  

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