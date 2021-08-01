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На Кубани сварили рекордную кастрюлю борща

Ян Брацкий
20:20 01.08.2021
На приготовление борща ушли сотни килограммов мяса, картофеля, свеклы, овощей и помидоров.
На Кубани сварили рекордную кастрюлю борща
© Фото: Администрация Краснодарского края
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На Кубани сварили рекордную кастрюлю борща. Повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр традиционного блюда, попав при этом в Книгу рекордов России. Дегустаторами кушанья выступили местные казаки.

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я - коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», - приводит слова повара-рекордсмена пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для достижения кулинарного рекорда потребовалось 100 килограммов мяса, по 80 килограммов лука и моркови, 120 килограммов картофеля, центнер свежей капусты, чуть меньше свеклы, 50 килограммов томатной пасты, вдвое меньше болгарского перца и пять килограммов различной зелени.

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