В стране и мире На Кубани сварили рекордную кастрюлю борща Ян Брацкий На приготовление борща ушли сотни килограммов мяса, картофеля, свеклы, овощей и помидоров. © Фото: Администрация Краснодарского края Читайте нас на: На Кубани сварили рекордную кастрюлю борща. Повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр традиционного блюда, попав при этом в Книгу рекордов России. Дегустаторами кушанья выступили местные казаки. «Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я - коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», - приводит слова повара-рекордсмена пресс-служба администрации Краснодарского края. Для достижения кулинарного рекорда потребовалось 100 килограммов мяса, по 80 килограммов лука и моркови, 120 килограммов картофеля, центнер свежей капусты, чуть меньше свеклы, 50 килограммов томатной пасты, вдвое меньше болгарского перца и пять килограммов различной зелени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика