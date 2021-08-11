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Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу

Денис Ивлев
08:07 11.08.2021
В этом году температура воды во Владивостоке прогрелась до рекордных 28 градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подводный охотник Дмитрий Анашкин из Владивостока явно не рассчитывал на такой улов: на его гарпун попала экзотическая рыба, которая встречается лишь в тропических широтах. Мужчина занимается подводной охотой больше 20 лет и детально знает фауну подводного мира Японского моря. Уверяет, что каждый год замечает небольшие изменения, но в этом сезоне вода особенно теплая, а верхний слой моря наполнен экзотической рыбой.

«Есть различные объекты плавучие. Буйки, обрывки сетей. Под ними собираются ракушки, маленькие рыбки. Микромир тропического наполнения», - объяснил президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Японское море сейчас терпит несвойственные для себя изменения. В этом году температура воды во Владивостоке прогрелась до рекордных 28 градусов. Такого еще никогда не было. Температура воздуха достигла 33 градусов жары. Такой климат свойственный для какого-нибудь тропического острова в Тихом или Индийском океанах. 

Рост температуры воды открывает приморские акватории и для опасных гостей. Так, недавно туристы обнаружили акулу на берегу бухты Бойсмана.

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