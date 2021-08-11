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В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ян Брацкий
08:17 11.08.2021
За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 378 новых пациентов с диагнозом COVID-19.
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. С ее слов, в отдельных регионах страны отмечается даже снижение показателей заболеваемости.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», - сказала она в беседе с РИА Новости.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 378 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, за все время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших. Из них 166 442 человек скончались, а 5 788 710 инфицированных удалось вылечить.

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