В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. С ее слов, в отдельных регионах страны отмечается даже снижение показателей заболеваемости.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», - сказала она в беседе с РИА Новости.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 378 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, за все время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших. Из них 166 442 человек скончались, а 5 788 710 инфицированных удалось вылечить.