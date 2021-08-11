Спорт Умер легендарный участник хоккейной Суперсерии-72 Тони Эспозито Ян Брацкий Экс-игрок «Чикаго Блэкхоукс» ушел из жизни в возрасте 78 лет от рака поджелудочной железы. © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости Читайте нас на: Ушел из жизни хоккейный вратарь Тони Эспозито. Знаменитый спортсмен был легендой клуба «Чикаго Блэкхоукс». Тони не стало в возрасте 78 лет. Причина смерти - рак поджелудочной железы, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги. «Он был неутомимым, надежным и отличным товарищем по команде. Если вы были новым игроком в Чикаго, Тони всегда заставлял вас чувствовать себя желанным. Новичков он приглашал к себе домой на бесчисленные обеды. Когда Эспозито проводили свою ежегодную рождественскую вечеринку, все, кто был связан с командой, были там», - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ. В составе «Чикаго» Тони Эспозито играл с 1969 по 1984 годы. За это время он получил три награды «Везина Трофи» и становился лучшим новичком сезона. Российскому зрителю Эспозито знаком по участию в Суперсерии-72 между СССР и Канадой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика