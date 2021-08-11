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Умер легендарный участник хоккейной Суперсерии-72 Тони Эспозито

Ян Брацкий
07:49 11.08.2021
Экс-игрок «Чикаго Блэкхоукс» ушел из жизни в возрасте 78 лет от рака поджелудочной железы.
Умер легендарный участник хоккейной Суперсерии-72 Тони Эспозито
© Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости
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Ушел из жизни хоккейный вратарь Тони Эспозито. Знаменитый спортсмен был легендой клуба «Чикаго Блэкхоукс». Тони не стало в возрасте 78 лет. Причина смерти - рак поджелудочной железы, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Он был неутомимым, надежным и отличным товарищем по команде. Если вы были новым игроком в Чикаго, Тони всегда заставлял вас чувствовать себя желанным. Новичков он приглашал к себе домой на бесчисленные обеды. Когда Эспозито проводили свою ежегодную рождественскую вечеринку, все, кто был связан с командой, были там», - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

В составе «Чикаго» Тони Эспозито играл с 1969 по 1984 годы. За это время он получил три награды «Везина Трофи» и становился лучшим новичком сезона. Российскому зрителю Эспозито знаком по участию в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.

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