В МОК изучают ситуацию с белорусской спортсменкой Тимановской

В Международный олимпийском комитете (МОК) заявили, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике решил отправить спортсменку домой из-за ее эмоционально-психологического состояния. Тимановская, в свою очередь, отказывается покидать Японию и обратилась в МОК через соцсети.

«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», – написала она ранее в своем Telegram-канале.

По ее словам, к ней не было озвучено никаких претензий, ей просто сказали собирать вещи и лететь домой.