Слабое звено: почему в Перми 150 сотрудников IT-компании оказались уволены решением робота

Почти 150 человек - сотрудников пермской IT-компании Xsolla оказались уволены. Работники получили необычное уведомление, которое гласило, что некий компьютерный алгоритм посчитал их неэффективными. Насколько такая формулировка законна и что делать тем, кого искусственный интеллект посчитал лишним в офисе.

Одно неосторожное высказывание и на безупречной репутации твоей компании - огромное пятно. Этот закон бизнеса на собственном примере изучил и российский айти-миллиардер Александр Агапитов. Имя предпринимателя раньше было мало известно. В недавнем интервью он говорил, что пока не до конца осознает весомость каждого своего слова.

«Быть главой публичной компании, быть политиком, выбирать слова, в зависимости от атмосферы и с кем разговариваешь. Это скилл, в котором я откровенный профан», - признался владелец компании Xsolla Александр Агапитов.

Выпускник Гарварда, живущий в Калифорнии, который с трудом подбирает русские аналоги английских терминов. Свою компанию он основал в родной Перми, там на него до сих пор трудятся около полутысячи сотрудников. И именно работникам пермского филиала он и послал письмо, из-за которого разразился скандал. Имя отправителя - Шурик Агапитов, но вряд ли адресаты смогли проникнуться таким неформальным стилем.

«Вы получили это письмо, потому что моя команда проанализировала ваши активности и пометила вас как не вовлеченных и малопродуктивных сотрудников. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может стать шоком, но я искренне верю, что моя компания не для вас. Так что все что не делается, все к лучшему», - гласило послание.

А далее обещание помочь найти новую работу. Под удар попали те, кто не активничал в рабочих чатах и редко участвовал в конференц-звонках. Хотя сама компания в объявлениях обещала гибкий график. Один из тех, кого собираются уволить - программист Вячеслав Белоглазов.

«Объяснили, что алгоритм это вычислил по каким-то признакам. Не знаю, насколько это объективно, но это вот так. Я не согласен, но я не хочу оставаться при таких действиях руководства. Это небезопасно, когда могут сказать по непонятным причинам, что ты неэффективен и уволить. Даже если скажут, что ты попал по ошибке сюда. Это странно», - считает разработчик компании Xsolla Вячеслав Белоглазов.

Кто-то из 147 человек, получивших черную метку, выложил скриншот письма в интернет, сначала в соцсетях, а затем и в СМИ новость вызвала бурю негодования. Не слишком ли многое доверил миллиардер искусственному интеллекту, который теперь вершит судьбы живых людей.

«В самой ситуации нет ничего экстравагантного и сложного. Многие IT-компании делают и гипернаборы и гиперувольнения, но сама новость, поданная в таком контексте, что искусственный интеллект взял и решил уволить 150 человек является очень шокирующей и берущей на вызов любого, кто ее читает», - заявил HR-эксперт Илья Варакин.

Компания Хsolla специализируется на онлайн платежах в видео играх. Именно она обеспечивает поступление денег от пользователей, желающих приобрести игру или внутриигровую валюту, к разработчикам. Себе Хsolla оставляет пять процентов. В прошлом году - это были почти 70 миллионов долларов. Сама компания оценивается в три миллиарда. Примером для подражания в бизнесе Александр Агапитов, видимо выбрал самого богатого человека планеты Джефа Безоса.

«Как в Amazon, каждый день у нас день в чате, показывается, за последние 12 месяцев мы заработали столько, поэтому мы можем нанимать столько людей», - объяснил Агапитов.

Сравнение с Amazon Джефа Безоса, компанией, сотрудники которой жаловались, что им некогда даже отлучиться в туалет во время рабочего дня, теперь выглядят еще более уместным. Александр Агапитов объяснил, что уволить решил тех, кто ничего не делает. Под сокращение попали, в том числе, два бариста и две хостес, чьи обязанности вряд ли можно выполнять удаленно. Возникают и другие вопросы к произошедшему. С переходом на удаленку все действия сотрудников оказались оцифрованы, но является ли это критерием эффективности.

«Продуктивность человека зависит не от количества кликов мышкой, а от объема выполненных задач. Необязательно кликать мышкой, чтобы быть продуктивным, часто бывает история, когда идет мыслительный процесс, нужно передохнуть, собраться с мыслями. Система этого не учитывает. И увольнение сотрудника на основании технических данных не справедливо», - полагает специалист по поиску руководителей высшего звена Гарри Мурадян.

Такое увольнение к тому же еще и нарушает права работников, считают специалисты по трудовому законодательству. И с каждым, кто оказался в черном списке компании придется договариваться.

«Выходные пособия, уведомления и так далее. В трудовом кодексе все прописано. И формулировка - "уволил человека" звучит не совсем точно и правильно. Если это сокращение, как я понял из информации в СМИ, это будет сокращение. Если сокращение, то сейчас только предупредили и только потом, в какую то из дат, указанную в уведомлении, будет увольнение», - напомнил адвокат Данил Иванов.

Этой историей уже заинтересовались в Госдуме. Чтобы детально разобраться в ситуации, депутаты направили запросы в Роструд и Федеральную налоговую службу. Помощь в трудоустройстве сотрудникам предприятия предложила другая пермская компания, которая продает промышленных роботов.