Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил о своем уходе с поста. Сегодня закончился срок его контракта с Украинской футбольной ассоциацией. С национальной командой Андрей Шевченко проработал пять лет.

«Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполнительному комитету UAF за возможность поработать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был вовлечен в команду. Большое спасибо всем фанатам за их поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и захватывающим», - написал Шевченко на своей странице в Instagram.

На минувшем чемпионате Европы сборная Украины под руководством Шевченко дошла до стадии плей-офф. В 1/8 турнира подопечные Шевченко одержали верх над Швецией со счетом 2:1, а в четвертьфинале уступили англичанам (0:4).