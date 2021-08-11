«Юнармия» стала партнером первого в мире детского авиакосмического салона

Двадцать первого августа в подмосковном Жуковском состоится детский авиакосмический салон (ДАКС). Партнером мероприятия, среди прочих, выступает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Программа фестиваля рассчитана на три дня.

В пятницу, 20 августа, пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию, мотокросс и репетиция воздушного показа.

В субботу начнется основной день работы ДАКС. С 10:00 на площадке состоится масштабная викторина по истории авиации и космонавтики, конструкции летательных аппаратов. Также планируются соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, демонстрация авиамоделей гидросамолетов, запуски ракет и мастер-класс по авиамоделированию. «Юнармия» готовит для юных посетителей ДАКС собственную программу, в рамках которой состоится яркая презентация Движения.

«Профессия пилота всегда привлекала романтиков - тех, кому мало места на Земле. И у нас много таких ребят! Их взоры устремлены ввысь, они мечтают покорить небо, по примеру наших героев - Ивана Кожедуба или Александра Покрышкина. Именно для таких мальчишек и девчонок в "Юнармии" планируется создать Центр первоначальной летной подготовки, чтобы в дальнейшем у них были все преимущества для поступления в соответствующие вузы», - рассказал заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

Сейчас во многих регионах России при юнармейских отрядах работают кружки по авиамоделированию, ребята изучают историю авиации, знакомятся с биографиями известных летчиков, а кто-то даже прыгает с парашютом. К примеру, в Амурской области существует военно-патриотический клуб «Форсаж», руководит которым военный летчик Александр Сальцов. Он обучает ребят теории и готовит их к покорению неба. При этом большая часть юных спортсменов - девочки, которые ни в чем не уступают мальчишкам.

ДАКС - первый в мире авиакосмический салон, организованный для детей. Мероприятию присвоено имя Игоря Петровича Волка, летчика-космонавта, Героя Советского Союза и заслуженного летчика-испытателя. Инициатором проекта выступил Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт СССР, президент АНО «Летающее Поколение» Сергей Крикалев. Планируется, что в рамках мероприятия он примет в ряды «Юнармии» около 20 ребят.

Завершится ДАКС в воскресенье, 22 августа, благотворительной акцией для маломобильных детей и взрослых. Парафест включает в себя соревновательную программу, катание на самолетах, парапланах и шарах. Юнармейцы, как активные участники проекта «Наставничество», также будут задействованы.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.