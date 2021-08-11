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Миротворцы РФ провели конкурс для воспитанников школы-интерната в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
06:20 11.08.2021
В конкурсе «Юный поваренок» приняли участие дети с ограниченными возможностями из неблагополучных и малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных районах Нагорного Карабаха.
Миротворцы РФ провели конкурс для воспитанников школы-интерната в Нагорном Карабахе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта провели гуманитарную акцию и обеспечили продуктами детей школы-интерната № 1 города Степанакерт в Нагорном Карабахе.

В ходе мероприятий был организован и проведен конкурс «Юный поваренок», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями из неблагополучных и малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Воспитанники школы-интерната соревновались в кулинарном искусстве выпечки из теста домашних пирожков.

«Мероприятия у нас проводятся каждую неделю. До этого у нас был конкурс пиццы. Мы очень рады, что вы присутствовали во втором мероприятии конкурса... Мы очень рады. Сотрудничать с вами будем. На каждое мероприятие мы с любовью пригласим вас сюда. Я думаю, что мы будем друг другу помогать чтобы детям стало лучше. Сейчас у нас 18 детей здесь. В основном это дети из социально необеспеченных семей в возрасте от 7 до 18 лет», - сказала директор школы-интернат Амест Симонян.

Российские миротворцы в составе жюри сняли пробу и оценили внешний вид и вкусовые качества кулинарных изделий, а также ​ слаженность командных действий юных поваров в ходе их приготовления.

«Мы сегодня были приглашены директором школы-интернат № 1 города Степанакерт для участия в жюри конкурса "Юный поваренок". В нем приняли участие 12 детей из числа воспитанников школы-интерната. Всего было три команды, которые сегодня соревновались в приготовлении домашней выпечки. По итогам им были вручены грамоты и сладкие подарки», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Также в рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы передали школе-интернату около одной тонны гуманитарного груза, в том числе детские игрушки, книги, канцелярские принадлежности, кухонные и продуктовые наборы.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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