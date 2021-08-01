Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

В финале россияне не смогли одолеть французских фехтовальщиков, уступив им со счетом 26:45. Россию представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

В настоящих момент Россия занимает пятое место в общекомандном медальном зачете. В активе наших соотечественников 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей.