В сирийской Латакии возведут одну из крупнейших плотин

Плотина Брадон в 50 километрах от Латакии - один из самых крупных строительных объектов в САР - как запланировано, будет возведена в 2023 году. Стоимость данного сооружения составляет почти 11 миллиардов сирийских фунтов. Это водохранилище в горной местности способно вмещать в себя почти 150 миллионов кубометров воды.

Возведение стартовало в 2008 году, однако по прошествии четырех лет в регион пришли террористы - продолжать работу было невозможно. Возвращение к реализации началось лишь в 2018 году.

«Эта плотина необходима жителям горной Латакии. Здесь почти все население занимаются сельским хозяйством. В основном выращивают фрукты. Плотина позволит обеспечить бесперебойные поставки воды для их нужд. Для орошения почти 8000 гектаров», - рассказал инженер Юсеф Адра.

За период нахождения горной Латакии под контролем боевиков (2012-2016 гг.) было уничтожено и угнано более 100 единиц техники. Была повреждена и сама плотина.

«В реализации этого проекта нам помогали наши русские друзья, еще на этапе проектирования. А затем и при строительстве работали консультанты. Мы бы хотели и сейчас продолжить сотрудничество. Мы рассчитываем на помощь и будем благодарны России», - отметил инженер Махсэн Махмуд.

Планируется, что плотина позволит производить орошение почти 8 тысяч гектаров окрестных земель. Кроме того, в перспективе недалеко от объекта может быть построена небольшая по мощности гидроэлектростанция. На этапе проектирования помощь в создании плотины оказывали инженеры из России.