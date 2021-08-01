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Минтруд напомнил россиянам о выплате в 250 тысяч рублей

Иван Линдеманн
14:11 01.08.2021
Ее можно потратить на открытие собственного дела, трудоустройство или развитие личного подсобного хозяйства.
Минтруд напомнил россиянам о выплате в 250 тысяч рублей
© Фото: pixabay
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Жители России могут получить от государства выплату в размере 250 тысяч рублей. Ее можно потратить на открытие собственного дела, трудоустройство или развитие личного подсобного хозяйства. Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую», - сказала замглавы Минтруда Ольга Баталина «Российской газете».

Деньги можно получить по программе «Социальный контракт». Заключив его, например, при трудоустройстве гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Уже после трудоустройства из бюджета будут дополнительно перечислены три выплаты в размере прожиточного минимума.

В этом году все регионы России, за исключением Москвы, получили федеральные средства. В общей сложности выделено 26,3 миллиарда рублей.

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