Минтруд напомнил россиянам о выплате в 250 тысяч рублей

Жители России могут получить от государства выплату в размере 250 тысяч рублей. Ее можно потратить на открытие собственного дела, трудоустройство или развитие личного подсобного хозяйства. Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую», - сказала замглавы Минтруда Ольга Баталина «Российской газете».

Деньги можно получить по программе «Социальный контракт». Заключив его, например, при трудоустройстве гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Уже после трудоустройства из бюджета будут дополнительно перечислены три выплаты в размере прожиточного минимума.

В этом году все регионы России, за исключением Москвы, получили федеральные средства. В общей сложности выделено 26,3 миллиарда рублей.