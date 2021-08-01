В России начали выдавать второй «дальневосточный гектар»

Жители арктической территории России с 1 августа cмогут принять участие в программе «Арктический гектар» и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. В конце июня текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону нашей страны.

«В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», - сказано в сообщении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В первые шесть месяцев работы программы землю смогут взять лишь местные жители, но начиная с 1 февраля 2022 года - все желающие граждане РФ, а также участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей.

По данным ведомства, для выбора в онлайн-режиме через сайт гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров. Получить землю по упрощенной процедуре можно всего за месяц вместо полугода. Отмечается, что самый большой выбор земельных участков - в Мурманской области (767 тысяч гектаров), а также в Карелии (339 тысяч гектаров).

Как ранее заявил вице-премьер Юрий Трутнев, предоставление одного гектара - это новая возможность для активных граждан. По его словам, программа рассчитана на людей, готовых брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься бизнесом. Политик при этом подчеркивает, что решение о том, чем заниматься на выбранном участке, принимает сам человек, участвующий в программе.

«Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли», - приводит пресс-служба ведомства слова Трутнева.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики также сообщили, что с 1 августа 2021 года люди, получившие и освоившие первый «дальневосточный гектар», смогут взять второй абсолютно бесплатно.