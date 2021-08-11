Армия В Чечне состоялась торжественная сдача жилых домов для военнослужащих ЮВО Анна Назайкина При распределении жилья предпочтение отдавалось многодетным семьям военнослужащих, а также личному составу из передовых подразделений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Чечне состоялась торжественная сдача двух служебных домов на 24 квартиры для военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Мероприятие проходило в военном городке Шалинского гарнизона. Кроме ключей от нового жилья военнослужащим вручили подарки от застройщика и окружного командования. «В домах имеются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью, в т.ч. электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, столами, мягкими диванами и креслами. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки. Все объекты построены по новым современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов», - сообщили в Минобороны. Было добавлено, при распределении жилья предпочтение отдавалось многодетным семьям военнослужащих, а также личному составу из передовых подразделений. Как отмечается, торжественная церемония вручения проходила при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика