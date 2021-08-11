На востоке Москвы две легковушки столкнулись с автобусом

На востоке Москвы произошла авария с участием автобуса. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в него въехали сразу два легковых автомобиля.

«Сегодня около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом», - говорится в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.