Минздрав РФ открывает в Северной Осетии для пациентов с COVID-19

Госпиталь для пациентов с COVID-19 открывается на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19», – цитирует ТАСС сообщение Минздрава РФ.

Уточняется, что медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением коронавируса.

Вечером 9 августа в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка на кислородной станции. В это время на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 пациентов.