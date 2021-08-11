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Разгул огненной стихии: лесные пожары в Якутии достигли исторических масштабов

Анатолий Бородкин
Олеся Степакова
19:41 11.08.2021
Смог от природных пожаров в Якутии ощущается даже на Урале, в Екатеринбурге и Челябинске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Лесные пожары в Якутии достигли небывалых масштабов. Природные палы, уничтожив несколько миллионов гектаров тайги, перекинулись на населенные пункты. Президент России Владимир Путин сегодня поручил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, которую продолжают наращивать.

Первой жертвой масштабных пожаров в Якутии стал сотрудник одного из дорожных предприятий. Он пропал еще 9 августа рядом с поселком Мугудай в Чурапчинском районе, где помогал спасателям бороться с огнем.

Жители якутского села Бясь-Кюель сильнее многих ощутили на себе разгул стихии – огонь валом прокатился по деревне сметая все на своем пути. Остались лишь остовы машин, печные трубы, металлические радиаторы отопления. Власти подсчитывают ущерб.

Все, что удалось спасти жителям села, умещается в нескольких картонных коробках, только нести это теперь больше некуда.

Жители в ожидании помощи готовы поверить даже в потусторонние силы. Например, удивительная история произошла в одном из сел Горного района. Сгорели все дома, кроме одного – местной целительницы. По заверениям очевидцев, над ним будто вился чудодейственный вихрь, который отгонял огонь. В результате хозяйка дома смогла эвакуироваться.

Военнослужащие инженерных ВВО также участвуют в тушении природных пожаров. Сегодня с ближайшей железнодорожной станции в горный улус Якутии прибыла военная техника, совершив марш в 260 километров, и военнослужащие сразу же приступили к тушению.

«Сегодня прибыла инженерная и автомобильная техника для выполнения задач в труднопроходимых местах, для локализации пожара.  Личный состав разбит на расчеты и готов выполнить задачи по своему предназначению», – рассказал командир сводного отряда ВВО подполковник Александр Первушев.

Дым якутских пожаров накрыл большую часть территории России. Жители Челябинска пытаются спастись от него в собственных квартирах. За три дня полетов Ил-76 сбросил 420 тонн воды на очаги степного горного пожара, который бушует уже неделю на юге Оренбургской области.  В регионе из-за аномально жаркого засушливого лета выгорело все – трава, кусты, даже деревья пожелтели раньше срока. Ручьи – единственный источник пополнения водой рюкзаков и резервуаров пожарных машин – почти повсеместно обмелели.

В тушении крупного степного пожара задействовано уже 80 единиц техники и почти 200 специалистов, держат огонь в кольце. Вокруг очага пожара сразу несколько населенных пунктов. В них проживает более 500 человек. Эвакуация людей пока не требуется, но все может измениться в любую минуту.

Огонь распространяется молниеносно – природа как будто препятствует работе пожарных расчетов. По прогнозам синоптиков, всю неделю в регионе столбик термометра не опустится ниже 28 градусов тепла и не ожидается осадков.

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