Шойгу обсудил с министром обороны США вопросы глобальной безопасности
Также главы военных ведомств обсудили итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает военное ведомство РФ.
«11 августа 2021 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - говорится в сообщении.
Главы военных ведомств обсудили итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности.