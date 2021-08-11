Морпехи Балтийского и Северного флотов высадили десант в Калининградской области

Морские пехотинцы Балтийского и Северного флотов высадили десант в Калининградской области. Это произошло в ходе батальонно-тактических учений на полигоне Хмелевка.

Десант с воды высаживали большой десантный корабль «Минск» и малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия».

Морпехи погрузились на корабли в Балтийске и вышли в море для проведения десантной операции. Подойдя к запланированному месту высадки, военнослужащие отработали прорыв продиводесантной обороны условного противника. Высадку поддерживали самолеты Су-30СМ и Су-24, а также корабельная артиллерия.

В десанте были также задействованы 20 единиц техники и 100 морпехов Балтийского и Северного флотов, а также морская флотская авиация.