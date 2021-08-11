В Новосибирском ракетном соединении началась ревакцинация от COVID-19

В Новосибирском ракетном соединении стартовала ревакцинация военнослужащих и их родных от COVID-19, сообщает Минобороны России. Повторную прививку делают тем, кто уже был привит и получил оба компонента препарата против коронавируса.

«Также продолжается ревакцинация военнослужащих РВСН на добровольной основе в местах дислокации ракетных соединений от Тверской до Иркутской областей», - говорится в сообщении.

Вначале прививают военных медиков, военнослужащих на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцина двухкомпонентная, ставится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели - второй. Процедура проводится добровольно, с письменного согласия людей. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм.