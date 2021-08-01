Названы свойства уникального сплава алюминия для брони БМД-4М

Для создания деталей боевой машины десанта БМД-4М используется своя марка алюминиевого сплава, обладающего броневыми свойствами, под названием «карты-свидетели». Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко.

«Целью и задачами “карт-свидетелей” является подтверждение броневых свойств деталей, которые применяются при изготовлении корпуса БМД-4М. Это броневой алюминиевый сплав, подтверждающий все номенклатуры толщин и марок алюминиевого материала. Военное представительство контролирует не только твердость бронеалюминия, но и подтверждения пулестойкости натурными испытаниями, которые происходят на предприятии в тире», - объяснил военный представитель.

Алюминиевый сплав для БМД-4М в виде «карт-свидетелей» регулярно проверяют с помощью испытаний, в ходе которых по стенду с материалом производится несколько выстрелов из стендового ствола. Антон Антипенко отмечает, что каждая из «карт-свидетелей» выдерживает десятки таких выстрелов.

«Прежде чем получить одобрение от военного представительства, каждая “карта-свидетель” переживает десятки выстрелов. Данный алюминиевый сплав не позволяет пройти сквозному поражению», - пояснил эксперт.

Также целью данных испытаний является проверка состава алюминиевого сплава, чтобы он не менялся от одной партии к другой. Именно поэтому удачные образцы хранятся в заводской картотеке и их называют «карты-свидетели».

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