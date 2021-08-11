Под покровом тьмы: спецназ ЗВО отрабатывает десантирование в ночных условиях

Более 3 000 военнослужащих спецназа ЗВО отрабатывают десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Прыжки с парашютом совершаются как днем, так и ночью. Они проходят в различных условиях местности - спецназ десантируется и в труднодоступные лесные массивы, и на прибрежную полосу крупных водоемов.

Каждый спецназовец совершит более 15 прыжков с парашютом за год службы - высота будет варьироваться от 600 до 800 метров.

Все бойцы спецназа, прежде чем приступить к прыжкам, проходят курс подготовки на воздушно-десантном комплексе. Они умеют укладывать парашюты и отработали упражнения для безопасного приземления.