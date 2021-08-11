Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой реформирование ВС Армении

Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой реформирование Вооруженных сил Армении. Главы оборонных ведомств обеих стран сделали это на встрече в Москве.

«Готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», - отметил Шойгу.

Министр обороны России напомнил, что в Армении находится 102-я российская военная база. Она хорошо оснащена и достаточно сильна, чтобы быть гарантом безопасности.

Министр обороны Армении Аршак Карапетян выразил Шойгу благодарность за готовность помочь в восстановлении боеспособности армянских Вооруженных сил, в оснащении и обучении войск страны.

«Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству», - заключил Карапетян.

Также он добавил, что Россия - единственное государство, дающее реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа.