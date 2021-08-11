Сергей Шойгу провел переговоры в Москве с армянским коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с армянским коллегой Аршаком Карапетяном. Он заявил, что Минобороны России готово содействовать в модернизации и реформировании Вооруженных сил Армении.

«Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», - сказал Шойгу.

Российский министр обороны отметил, что в Армении находится 102-я российская военная база. Она хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

«Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», - подчеркнул Шойгу.

Он также поздравил Карапетяна с назначением на должность. По словам Шойгу, оно состоялось в непростое время, когда стоят сложные задачи по предстоящему реформированию оборонной сферы Армении.

Карапетян выразил Сергею Шойгу благодарность за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении.

«Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству», - отметил Карапетян.

Он подчеркнул, что первый зарубежный визит в ранге главы оборонного ведомства совершен именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.