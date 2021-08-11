В МИД РФ назвали провокацией заявления Киева о размещении систем ПРО США

Заявления украинских властей о возможности размещения на своей территории систем ПРО США носят провокационный характер и не отвечают коренным интересам народа. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае... провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», - сказала она в эфире Первого канала.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников допустил размещение на территории страны средств противовоздушной обороны Вооруженных сил США. С такой инициативой чиновник выступил в ходе двустороннего общения с представителями одного из североамериканских фондов.