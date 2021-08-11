В Рязань прибыли десантники из разных стран для участия в конкурсе АрМИ

В Рязанскую область прибывают иностранные участники конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр 2021 года.

До начала АрМИ остается менее двух недель. Самолеты с командами садятся на аэродроме в Рязани. Состязания пройдут на полигоне Дубровичи.

Туда уже прибыли десантники из Мьянмы, Бразилии, Мали, Узбекистана и Таджикистана. Всего в конкурсе примут участие более 400 военнослужащих из 18 стран. Состязания стартуют 22 августа.