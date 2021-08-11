Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении фуры с использованием устройства для сцепки. Инцидент произошел в Иркутской области. По версии следствия, отец с сыном ограбили большегруз на ходу, незаметно подъехав к нему сзади на микроавтобусе.

«Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км в час. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам. Ранее подозреваемые были судимы за аналогичные хищения - несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы», - говорится в сообщении на сайте областного главка МВД.

Последним «уловом» грабителей, по словам оперативников, стала бытовая и компьютерная техника на сумму более миллиона рублей. Во дворе частного дома, где проживают подозреваемые, был проведен обыск. Следователи нашли часть похищенного и два модернизированных автомобиля, лобовые стекла которых откидывались, носовая часть была обшита специальным материалом, а на полу находилось приваренное металлическое кольцо для крепления троса.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Свою причастность к противоправной деятельности мужчины отрицают.