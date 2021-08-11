В Приморье начались российско-лаосские военные учения «Ларос-2021»

В Приморье начались совместные антитеррористические учения военнослужащих России и Лаоса «Ларос-2021», которые продлятся до 19 августа. Официальная церемония открытия прошла на полигоне Сергеевский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В ходе церемонии заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Сергей Севрюков, командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Алексей Подивилов и заместитель начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит поприветствовали военнослужащих России и Лаоса и объявили о начале учения», - говорится в сообщении.

Во время учений танкисты выполнят боевые стрельбы. Лаосские военнослужащие будут пользоваться российской техникой. Также запланирована культурная программа и соревнования спортивного характера между военнослужащими обеих стран.

В маневрах примут участие до 500 человек, около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

Это уже вторые совместные российско-лаосские учения. Впервые такие мероприятия прошли в 2019 году в Лаосе.