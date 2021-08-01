Боксер из Франции Алиев на протяжении часа не покидал ринг после дисквалификации на ОИ

Французский боксер Мурад Алиев отказался покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 килограмма.

Проиграл Алиев из-за дисквалификации. Дело в том, что судья отстранил спортсмена во втором раунде за опасные действия головой. После этого боксер заявил, что не согласен с решением рефери и не бил соперника головой.

«Я готовился к этому соревнованию четыре года, а тут такое», - сказал он.

Более получаса Алиев сидел в углу ринга, облокотившись о канаты. Затем организаторы отвели боксера в подтрибунное помещение, но тот вернулся и снова сел на ринге.