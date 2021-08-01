Боксер из Франции Алиев на протяжении часа не покидал ринг после дисквалификации на ОИ
Судья отстранил спортсмена во втором раунде за опасные действия головой. После этого боксер заявил, что не согласен с решением рефери и не бил соперника головой.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Французский боксер Мурад Алиев отказался покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 килограмма.
Проиграл Алиев из-за дисквалификации. Дело в том, что судья отстранил спортсмена во втором раунде за опасные действия головой. После этого боксер заявил, что не согласен с решением рефери и не бил соперника головой.
«Я готовился к этому соревнованию четыре года, а тут такое», - сказал он.
Более получаса Алиев сидел в углу ринга, облокотившись о канаты. Затем организаторы отвели боксера в подтрибунное помещение, но тот вернулся и снова сел на ринге.