Более 450 самолетов и вертолетов: ВВС РФ проведут масштабные учения

В конце августа в Западном военном округе состоятся масштабные учения, где будет задействовано более 450 самолетов и вертолетов. Об этом рассказал командующий ВВС РФ и заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Двенадцатого августа Военно-воздушные силы России отмечают 109 лет со дня основания. В конце этого на аэродромах ЗВО запланированы масштабные учения по специальным видам обеспечения ВКС РФ.

«Будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации. Всего на учение будет привлечено более 450 летательных аппаратов», - рассказал Дронов.

В ходе тренировки также проведут войсковой ремонт авиационной техники с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности. Работы будут вестись средствами мобильных технико-эксплуатационных частей.

Дронов также рассказал, какую новую технику получат ВВС РФ в 2021 году. Туда поступят более 60 единиц авиационной техники, включая Су-30СМ, Су­35С и Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Кроме того, в Военно-воздушные силы поступит около двухсот модернизированных воздушных судов.