«Змеи Горынычи» проложили безопасный проход в минном поле под Калининградом: видео спецоперации

Военные инженеры Балтфлота подняты по тревоге. На учениях на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области в дело вступили «Змеи Горынычи» - машины разминирования, которые могут проложить безопасный проход в минном поле на большой площади всего одним выстрелом.

В это же время на побережье высадились десант и группы разграждения, которые разминировали путь в воде и на суше, попутно ликвидируя отряд диверсантов условного противника.

«Во время десантной операции первыми на берег высаживаются группы разграждения, инженеры-саперы. Их задача - прямо под огнем противника освободить берег от мин», - рассказал находящийся на месте учений корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

Всего в учениях было задействовано более 300 военных инженеров и свыше 200 единиц специальной техники, в том числе робот «Кобра-1600». Его используют для проведения разведки, поиска и изучения потенциально опасных объектов.