Невероятная кучность: стрельба из БМД-4М попала на видео

Боевая машина десанта БМД-4М в эфире программы «Военная приемка» провела демонстрационную стрельбу из 100-мм орудия и 30-мм автоматической пушки. В роли мишени для орудия был выбран арбуз для того, чтобы показать его точность. Выстрел был произведен болванкой, а цель - успешно и точно поражена.

В роли цели для 30-мм автоматической пушки выступил подлежащий списанию трактор, за который были заранее установлены бочки с бензином для демонстрации сквозного пробития зарядов. Экипаж БМД-4М серией из нескольких выстрелов успешно поразил цель, снаряды прошли насквозь трактор и бочки с бензином, что привело к возгоранию. Попадания были настолько точными, что на обстрелянном тракторе остались очень кучно расположенные друг к другу отверстия.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМД-4М. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Вы увидите в действии бронемашину десанта нового поколения и узнаете все ее особенности.