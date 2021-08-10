В стране и мире Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма по делу о растрате Ян Брацкий В ГСУ СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания в особо крупном размере. © Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress Читайте нас на: Сотрудники полиции задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аиду Габараеву по делу о растрате. «В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева», - сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. В настоящее время по местам жительства задержанных проводятся обыски. Других подробностей дела в СК не сообщили. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика