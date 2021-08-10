В Роскачестве предостерегли от главных ошибок при работе с зависшим компьютером

Многократное нажатие на клавиши клавиатуры и клики мышью при зависшем компьютере значительно усугубляют ситуацию. Необходимо дождаться отклика программы. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу», - объяснил Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

Система должна хоть как-то отреагировать, предупредил эксперт Роскачества. Если отклика не последовало - компьютер следует перезагрузить и задуматься об обновлении его «начинки».

«Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать, зависать и так далее», - предупредил эксперт.

Если поддерживать компьютер в актуальном состоянии, регулярно обновлять «железо» и программы, то никаких проблем с его работой не возникнет, подвел итог Сергей Кузьменко.