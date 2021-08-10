Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскачестве предостерегли от главных ошибок при работе с зависшим компьютером

Ян Брацкий
09:01 10.08.2021
По мнению эксперта, чтобы избежать проблем с работой компьютера, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и «железо».
В Роскачестве предостерегли от главных ошибок при работе с зависшим компьютером
© Фото: Philipp Katzenberger, unsplash.com
Читайте нас на:

Многократное нажатие на клавиши клавиатуры и клики мышью при зависшем компьютере значительно усугубляют ситуацию. Необходимо дождаться отклика программы. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу», - объяснил Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

Система должна хоть как-то отреагировать, предупредил эксперт Роскачества. Если отклика не последовало - компьютер следует перезагрузить и задуматься об обновлении его «начинки».

«Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать, зависать и так далее», - предупредил эксперт.

Если поддерживать компьютер в актуальном состоянии, регулярно обновлять «железо» и программы, то никаких проблем с его работой не возникнет, подвел итог Сергей Кузьменко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:19 Армия
Видео
Бойцы ЮВО обеспечат доставку кислорода в больницу Владикавказа, где произошло ЧП
07:25 Спорт
Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными
06:20 В стране и мире
Видео
Гарантия безопасности: как российская военная полиция патрулирует север Алеппо
06:16 Армия
Видео
Авиация, танки, артиллерия: кадры крупных тактических учений на полигоне Сергеевский в Приморье
05:45 Армия
Видео
Маневры «Ярсов» и борьба с диверсантами: под Иркутском завершились масштабные учения РВСН
Популярное
Американские СМИ рассказали о превосходстве Су-35С над F-22
Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих
Видео
«Жарких дней больше не будет»: синоптик рассказал о грядущей погоде в Москве
Певицу МакSим переводят в обычную палату
Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит»
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.