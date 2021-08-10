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Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными

Роман Захаров
07:25 10.08.2021
Пробы у россиян на Олимпийских играх в Токио брались каждый день.
Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными. Об этом рассказал главный врач нашей сборной, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский в беседе с РИА Новости.

По словам медика, пробы у россиян брались ежедневно, атлеты должны были также регулярно сообщать о месте своего нахождения.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российского спорта. Такие меры стали результатом спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. В настоящее время российским атлетам нельзя выступать под названием страны, флагом и гимном на мировых первенствах и Олимпийских играх. Однако, на Олимпиаде в Токио нашим спортсменам разрешили использовать цвета флага РФ на форме.

Российская сборная завоевала на ОИ в Токио 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. Стоит отметить, что нашу команду допустили к Играм частично: в полном составе из-за допингового скандала были отстранены от участия российские легкоатлеты. Индивидуальное разрешение на выступление получила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина. 

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