Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными

Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными. Об этом рассказал главный врач нашей сборной, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский в беседе с РИА Новости.

По словам медика, пробы у россиян брались ежедневно, атлеты должны были также регулярно сообщать о месте своего нахождения.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российского спорта. Такие меры стали результатом спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. В настоящее время российским атлетам нельзя выступать под названием страны, флагом и гимном на мировых первенствах и Олимпийских играх. Однако, на Олимпиаде в Токио нашим спортсменам разрешили использовать цвета флага РФ на форме.

Российская сборная завоевала на ОИ в Токио 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. Стоит отметить, что нашу команду допустили к Играм частично: в полном составе из-за допингового скандала были отстранены от участия российские легкоатлеты. Индивидуальное разрешение на выступление получила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина.