Авиация, танки, артиллерия: кадры крупных тактических учений на полигоне Сергеевский в Приморье

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, завершили активную фазу крупных тактических учений с боевой стрельбой. К мероприятию было привлечено порядка одной тысячи человек и задействовано свыше 300 единиц военной техники.

В общей сложности военнослужащие преодолели 100 километров по пересеченной местности из пунктов постоянной дислокации в район выполнения учебно-боевых задач.

Танкисты во взаимодействии с мотострелковыми, артиллерийскими подразделениями и подразделениями усиления поразили свыше 500 мишеней, имитирующих авиацию, бронированную технику, командные пункты и живую силу условного противника. Военнослужащие на практике отработали ряд тактических эпизодов, в том числе маневренную оборону и разведывательно-ударные действия во взаимодействии со ствольной и реактивной артиллерией, а также авиацией.

В учениях широко использовались современные комплексы разведки и беспилотные летательные аппараты типа «Орлан» и «Элерон». Были задействованы танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2 общевойсковой армии, поддержку с воздуха выполнили вертолеты Ка‑52 «Аллигатор», самолеты Су-25 «Грач» и тактический разведчик Су-24МР армии ВВС и ПВО военного округа.