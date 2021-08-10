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На Украине предположили, что Германия и Франция опасаются ее «военной мощи»

Ян Брацкий
06:12 10.08.2021
По мнению политолога Вадима Карасева, Украина вместе со странами Прибалтики и Польшей будут доминировать над Западной Европой.
На Украине предположили, что Германия и Франция опасаются ее «военной мощи»
© Фото: ukr.ua
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Германия и Франция опасаются военной мощи Украины и поэтому не желают видеть Киев среди членов Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил украинский политолог Вадим Карасев.

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой», - заявил Карасев в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая направлена на вступление страны в НАТО и ЕС.  

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