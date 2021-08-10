В стране и мире На Украине предположили, что Германия и Франция опасаются ее «военной мощи» Ян Брацкий По мнению политолога Вадима Карасева, Украина вместе со странами Прибалтики и Польшей будут доминировать над Западной Европой. © Фото: ukr.ua Читайте нас на: Германия и Франция опасаются военной мощи Украины и поэтому не желают видеть Киев среди членов Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил украинский политолог Вадим Карасев. «Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой», - заявил Карасев в эфире телеканала «Украина 24». Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая направлена на вступление страны в НАТО и ЕС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика