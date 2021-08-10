Гарантия безопасности: как российская военная полиция патрулирует север Алеппо

Колонна патрулирования российской военной полиции движется по ключевым точкам маршрута на севере САР, однако сам маршрут постоянно меняют. Во-первых, из соображений безопасности, а, во-вторых, чтобы флаг России в Сирии на борту российской техники отметился в каждом, даже в самом глухом населенном пункте региона.

«Флаг Российской Федерации является гарантом безопасности в зоне ответственности, что не дает боевикам возможности проводить какие-либо провокации», - подчеркнул сотрудник военной полиции ВС РФ в Сирии.

Проход российской военной техники по дорогам севера Сирии уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни. С обочины машут руками местные жители, а дальнобойщики, чья работа стала здесь безопаснее, обязательно просигналят.

На том берегу Евфрата подразделения незаконных формирований. Сирийцы здесь фиксируют нарушения регулярно, но все провокации пресекаются на этих же границах.

«За все время сирийская армия не покидала эти рубежи. Мы стояли тут против боевиков, против террористов из ИГИЛ*, и сейчас поддерживаем тут мир и порядок», - сказал Мульязе Зульфикар Хану, военнослужащий ВС САР.

Совместными усилиями удалось добиться главного - беженцы возвращаются на север Сирии. Если еще в прошлом году половина домов на этом маршруте была пустой, то сейчас чуть ли не в каждом доме горит свет.

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории России.