Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россия увеличивает количество рейсов в Белоруссию

Роман Захаров
00:59 01.08.2021
С 1 августа число регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе.
Россия увеличивает количество рейсов в Белоруссию
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По сообщениям оперштаба, с 1 августа число регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Перелеты по маршруту Сочи-Минск и Краснодар-Минск будут выполняться с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Прерванное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между РФ и Белоруссией было возобновлено в сентябре прошлого. Первого июля президенты двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонную беседу, в рамках которой, по данным пресс-службы белорусского лидера, обсуждалось, в том числе, открытие большего числа рейсов компании «Белавиа» на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:32 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео изнутри модуля «Наука» на МКС
19:44 В стране и мире
Видео
В Нижнем Новгороде полыхает общежитие медвуза
20:24 В стране и мире
Видео
Вывозят морским транспортом: в генконсульстве рассказали об эвакуации россиян из Бодрума
18:21 В стране и мире
Видео
Летчик-космонавт Борисенко рассказал, когда готовиться к полетам на новую орбитальную станцию
21:40 В стране и мире
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции
Популярное
Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.