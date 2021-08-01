Россия увеличивает количество рейсов в Белоруссию

Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По сообщениям оперштаба, с 1 августа число регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Перелеты по маршруту Сочи-Минск и Краснодар-Минск будут выполняться с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Прерванное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между РФ и Белоруссией было возобновлено в сентябре прошлого. Первого июля президенты двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонную беседу, в рамках которой, по данным пресс-службы белорусского лидера, обсуждалось, в том числе, открытие большего числа рейсов компании «Белавиа» на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.