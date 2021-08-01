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Нарышкин рассказал, как Путин работает с документами СВР

Анна Касаткина
00:43 01.08.2021
По словам главы СВР, ведомство и глава государства говорят «на одном языке».
Нарышкин рассказал, как Путин работает с документами СВР
© Фото: President of Russia via Globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин тщательно работает с документами Службы внешней разведки (СВР), делает пометки и дает указания на дополнительную проработку. Об этом рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

Он отметил, что в ведомстве гордятся тем, как внимательно работает с документами глава государства.

«Подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку», — сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, это разговор «на одном языке» и очевидное свидетельство для всех сотрудников, что их работа востребована.

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