Нарышкин рассказал, как Путин работает с документами СВР

Президент России Владимир Путин тщательно работает с документами Службы внешней разведки (СВР), делает пометки и дает указания на дополнительную проработку. Об этом рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

Он отметил, что в ведомстве гордятся тем, как внимательно работает с документами глава государства.

«Подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку», — сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, это разговор «на одном языке» и очевидное свидетельство для всех сотрудников, что их работа востребована.